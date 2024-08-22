莫迪將訪烏克蘭會澤倫斯基 強調以對話解決衝突

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（中央社記者李晉緯新德里22日專電）印度總理莫迪昨天啟程前往波蘭，將於明天抵烏克蘭進行首次訪問，會晤烏克蘭總統澤倫斯基。莫迪在波蘭發表談話時重申，印度長期對實現和平所做的承諾，並稱任何衝突都應透過外交和對話解決。

莫迪（Narendra Modi）本次出訪波蘭、烏克蘭，是印度與烏克蘭建交30年來、首位訪問基輔的印度總理。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，莫迪昨天對僑民發表談話時表示，印度幾十年來一直奉行與所有國家保持距離的政策，但現今印度的政策是與任何國家保持密切關係。

莫迪表示：「今日的印度想與所有人連結在一起，今天的印度討論的是所有人的發展，此刻印度人要與所有人站在一起，並考量所有人的利益。」

他補充道：「如果有國家面臨危機，印度會是第一個伸出援手的國家，不論世界上哪個國家發生地震或任何災難，印度都只有一個口號，那就是人道第一。」

「今日印度」（India Today）報導，莫迪在談話中重申，印度是區域和平的支持者，稱「這不是一個戰爭的時代」，並指任何衝突都應藉由外交和對話解決。

莫迪也是烏克蘭1991年獨立以來，首位訪烏的印度總理。莫迪表示將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）分享對和平解決當前衝突的看法。（編輯：田瑞華）1130822