俄羅斯：庫斯克州3座重要大橋盡遭烏軍炸毀

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（中央社基輔20日綜合外電報導）隨著烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土行動今天進入第3週，俄羅斯消息人士透露，橫越俄國西部塞姆河（Seym River）的3座大橋都遭烏軍炸毀。

美聯社報導，烏克蘭8月6日跨境攻擊庫斯克州（Kursk），是自第二次世界大戰以來對俄羅斯領土的首次軍事入侵。烏軍這波反攻不僅可能改變戰況，人民士氣也為之一振。

不過，就在烏克蘭歡慶勝利的同時，俄軍升高在烏東攻勢，聲稱準備要拿下另個重要樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

基輔當局炸毀庫斯克州塞姆河3座重要橋梁，恐讓俄軍進退兩難。

烏克蘭空軍指揮官上週末發布兩段塞姆河橋梁被擊中的影片。美聯社今天分析星球實驗室公司（Planet Labs）的衛星照片，證實格魯希科沃鎮（Glushkovo）一座橋梁遭摧毀。

一名俄羅斯軍事調查員昨天證實，烏克蘭已「完全摧毀」該地區一座橋梁，另外兩座大橋也受到破壞，但受損程度還不可知。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）一名不具名代表在上傳至Telegram的影片中表示：「（烏軍）使用火箭與砲彈武器對卡瑞茲村（Karyzh）民宅和民用設施進行攻擊…第3座橫越塞姆河（Seym River）的橋梁受損。」

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今天與地方官員會面後表示，烏軍入侵庫斯克地區以來，已掌控1263平方公里和93個村落，一週前為1000平方公里。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍晚會晤瑟爾斯基後，發布影片聲稱烏軍已在庫斯克地區達到「設定目標」。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）引述醫療單位不具名消息人士說法報導，烏克蘭入侵造成17名俄人喪命與140人受傷，住院的75人中有4名兒童。

俄羅斯緊急事務部今天下午表示，過去24小時內已有500多人離開危險的庫斯克地區；自烏克蘭發動攻擊以來，已有超過12萬2000人逃離庫斯克州。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1130821