美前總統卡特將迎百歲大壽 期待票投賀錦麗

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國前總統卡特10月1日將歡度百歲華誕。他的孫子今天表示，比起百歲大壽，卡特更想要投票給民主黨總統候選人賀錦麗。

路透社報導，卡特的孫子傑森．卡特（Jason Carter）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），去年痛失愛妻羅莎琳（Rosalynn Carter）的卡特已經接受約18個月安寧療護，但他此刻仍然「勞心」，希望看到美國翻過共和黨籍前總統川普這個篇章。

傑森說：「他清楚到不行。就是最近，我們討論他百歲生日的時候，他說，『是的，我為此感到興奮，但可以投票給賀錦麗（Kamala Harris）才真的讓我興奮』。」

出身喬治亞州的卡特當過花生農和核潛艦部隊軍官，在1977年至1981年出任總統，也是史上最長壽的美國前總統。他10月1日過百歲生日，6天後喬治亞州就開始郵寄投票，並將於10月15日開始現場提前投票。

傑森說：「他很投入，和很多喬治亞州的人一樣，此時此刻精力相當充沛。」（譯者：陳怡君/核稿：何宏儒）1130822