憂加拿大鐵路糾紛重挫經濟 當局令勞工重返崗位

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（中央社渥太華24日綜合外電報導）為避免加拿大兩大貨運鐵路公司的勞資糾紛殃及北美經濟，加國勞資關係委員會今天下令罷工的鐵路工人重返工作崗位，並進行具約束力仲裁行動。

法新社報導，加拿大國家鐵路（Canadian National Railway, CN）和加拿大太平洋堪薩斯城鐵路（Canadian Pacific Kansas City, CPKC）22日一早開始停止運作，加拿大鐵路運輸司機協會（Teamsters Canada）旗下近1萬名工人不得不停工。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府迅速採取行動結束這場停工行動，把勞資糾紛送交加拿大產業關係協議會（Canada Industrial Relations Board, CIRB）進行仲裁。

加拿大產業關係協議會下令於26日前復工。

鐵路運輸司機協會表示將遵守裁決，但也會向聯邦法院提出上訴。

鐵路運輸司機協會主席布謝（Paul Boucher）表示，這項裁決「開創了危險的先例」，因為這顯示出「大型企業只需停止營運幾個小時，造成短期經濟痛苦，聯邦政府就會介入來破壞工會」。

他還說：「時至今日，加拿大勞工權利已大幅縮減。」

CN表示，「針對未能在談判桌上達成協議」，他們「深感失望」，但對獨立仲裁機構的命令表達樂見之意，說這道命令「有效結束了多個月來負面影響供應鏈的不可預測性」。

CN職員昨天早上原已返回工作崗位，但幾個小時後工會提交26日的罷工通知。這份罷工通知如今已失效。

CPKC勞工則是起初拒絕復工，質疑政府出手干預的合憲性。

加拿大勞動部長馬金農（Steven MacKinnon）在社群媒體X表示，他預期「鐵路公司和員工會盡快恢復營運」。

加拿大是世界上面積第2大的國家，重度仰賴鐵路運輸。

CN和CPKC的鐵路路線從大西洋沿岸一路延伸至太平洋沿岸，且往南延伸至美國，每天運送的貨物總值估計達10億加元（約新台幣240.8億元）。

今年是加拿大首次遭遇兩大家鐵路公司同時停工的情況；兩大鐵路公司往年會於不同年度與勞工進行談判。

商業團體和農民示警說，兩大鐵路公司同時停工會讓加拿大付出慘痛經濟代價，且供應鏈與加拿大「脣齒相依」的美國也將連帶受到影響。

這次勞資糾紛的核心議題，在於勞工擔心，工時過長和疲勞恐引發危險的工作環境。

兩大鐵路公司與工會歷經9個月的談判，卻一無所獲，資方和工會互指對方是造成停工的罪魁禍首。

馬金農昨天下令加拿大產業關係協議會進行具有約束力的仲裁，並說：「這項協議已經拖了很長一段時間，且各方存有根本性的分歧，加拿大經濟無法一直等下去。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130825