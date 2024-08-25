孟加拉水患趨緩 仍有30萬民眾棲身避難處所

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（中央社達卡25日綜合外電報導）孟加拉救災當局官員今天表示，歷經了數天的致命洪災後，國內低窪地區河水的水位正在消退，但有30萬民眾仍待在緊急避難處所且需要援助。

法新社報導，孟加拉的嚴重水患已造成至少18人死亡，這為本月初剛上台的新政府帶來了更多挑戰。

災害管理部長艾薩姆（Faruk-e-Azam）說道，包括陸軍、空軍和海軍聯合部隊在內的救援團隊，正幫助那些被迫離開家園的民眾，並為失去一切的災民提供援助。

艾薩姆告訴法新社：「隨著洪水開始退去，災情正有改善。」

災害管理部指出，有超過30萬7000人目前待在避難處所，逾520萬人受到這場洪患影響。

艾薩姆還說：「現在我們正努力恢復受影響地區的通訊，以便能發送救濟食物…我們也採取措施，防止傳染病蔓延。」

孟加拉先前歷經長達數週的政治動盪，導致執政15年的總理哈希納（Sheikh Hasina）倒台後逃往印度，諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的臨時政府仍試圖站穩腳跟，如今水災又加劇這個國家的困境。

首都達卡（Dhaka）與主要港市吉大港（Chittagong）之間的公路和鐵路損毀，想進入嚴重災區變得相當困難，商業活動也受到擾亂。

季風降雨每年都會造成廣大範圍的破壞，但氣候變遷正改變天氣模式，使極端天氣事件愈來愈多。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1130825