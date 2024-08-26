巴基斯坦俾路支武裝分子攔車殺外地人 至少22死

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（中央社巴基斯坦奎達26日綜合外電報導）巴基斯坦政府官員表示，境內西南部俾路支省今天發生攻擊事件，槍手攔截路過車輛，強行將車上民眾趕下車，指認若是來自旁遮普省的人就開槍，事件中至少打死22人。

今早發生的這起攻擊事件，事發地點在貧困的俾路支省（Balochistan）穆薩哈伊爾地區（Musakhail）。當地安全部隊正在力抗宗派、種族和分離主義的暴力行徑。

穆薩哈伊爾高層官員卡卡爾（Najibullah Kakar）告訴法新社：「武裝分子在連結旁遮普省（Punjab）和俾路支省的公路上，攔截了幾輛巴士、卡車和貨車，事件中至少有22人死亡、5人受傷。」

他並說：「凡進出旁遮普省的車輛都受檢查，而來自旁遮普省的人被指認出來後就遭槍殺。」

他說，有19名旁遮普人、3名俾路支人被殺害，其中大部分是旁遮普勞工。

此地區另一位高層官員柴瑞（Hameed Zehri）向法新社證實了死亡人數。

柴瑞說：「看來俾路支解放軍（BLA）恐怖分子是這起事件的幕後黑手。」俾路支解放軍為此地區最活躍的激進分離主義團體。

俾路支省是巴基斯坦最大省分，擁有豐富的未開發自然資源，卻是最貧窮的一省。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130826