梵中續約 天主教媒體提4問題質疑魔鬼交易

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（中央社記者黃雅詩羅馬24日專電）教廷日前宣布梵中協議續約4年，天主教媒體提出有4大嚴重問題，且美國智庫剛發表10位神父在中國遭迫害的調查報告，中俄領袖又再度會晤深化結盟，教廷此時不宜與魔鬼做交易。

天主教媒體天亞社（UCA NEWS）今天以「梵中協議存在太多問題」為題報導，若教廷官方不願為人權發聲，那每一位天主教徒，包括神父、修會人士、平信徒（除聖職人員及教會所認可修會人員外所有的信徒，如教友、俗家弟子等）都該站出來表態。

教廷新聞室22日公告，與中國續簽「主教任命臨時性協議」，並將效期從原本2年延為4年。梵中2018年簽署此協議，這是第3度續約，但內容迄今未公開，引發天主教會內質疑是「黑箱」協議。

天亞社報導，美國「哈德遜研究所」（Hudson Institute）日前發表調查報告，詳述10位中國主教遭中共迫害情形；美、英、日、加等15國先前也在聯合國會議呼籲重視中國人權危機，要求中共釋放遭違法拘留的新疆維吾爾人與藏人，讓聯合國人權觀察員前往當地自由考察。

報導指出，中國國家主席習近平22日出席金磚國家（BRICS）峰會，會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），強調中俄深厚情誼不變。「對天主教會來說，此時在北京與魔鬼做交易不是個適當時機。」

報導列舉梵中協議存在四大嚴重問題。第一是「缺乏透明性」。協議續約3次但全文仍未公開，「如果是這麼好的交易，內容不值得公開嗎？雙方必須隱瞞什麼？」

第二，梵中秘密協議「背叛」了中國非官方天主教徒。這些信徒數十年來冒著生命危險效忠梵蒂岡，教廷甚至要求一些非官方主教下台，讓位給主張「無神論」的中共政權指定人選，無視許多地下主教為效忠教廷，曾付出入獄多年的犧牲代價。

第三，梵中協議「收買」了教宗，讓他對中國人權議題緘默。教宗方濟各（Pope Francis）向來勇於為世上不公不義之事發聲，幾乎每週日，教宗在聖伯多祿廣場（Piazza San Pietro）窗台祈禱三鐘經時，都會針對不公正的時事表態，但教宗唯獨對中國的作為噤聲，引起各界注意。

報導質疑，教宗不提中國對基督徒的迫害，不提中國對西藏的暴行、對香港的鎮壓，未對新疆維吾爾族種族滅絕發出怨言，也沒提及中國對台灣的威脅，儘管教廷仍是少數與台灣維持外交關係的國家。

報導批評，教宗對虔誠的天主教企業家和民運人士黎智英在香港被監禁一事隻字不提。有報導稱，黎智英自去年12月以來一直遭拒絕領聖餐。對92歲的香港榮休樞機主教陳日君屢受騷擾一事，教廷也絕口不談。

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報導分析梵中協議第四點問題是，不能相信中國政府會信守諾言，香港案例就是鐵證。中共政府公然違背對香港的承諾，撕毀中英聯合聲明（Sino-British Joint Declaration），這是一項在聯合國註冊、有效期限到2047年的文件。

報導指出，北京政府在過去6年中，已多次違反梵中主教任命協議。教廷續約動機應是善意的，只能假設教宗方濟各相信，從長遠來看，這項協議可擴大中國的宗教自由，對中國天主教會提供更多保護。（編輯：陳妍君）1131024