川普女婿疑為庫許納沙烏地阿拉伯代理人 民主黨議員要求調查

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國參議院財政委員會民主黨籍主席和一名民主黨國會議員今天要求司法部長任命一位特別檢察官，調查前總統川普的女婿庫許納是否擔任沙烏地阿拉伯的未註冊外國代理人。

路透社報導，美國聯邦參議員魏登（Ron Wyden）和聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）致函司法部，並在信中引用路透社10月4日的報導，揭露庫許納（Jared Kushner）自卸除總統高級顧問一職以來，曾多次與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）討論美國與沙烏地阿拉伯關於以色列的外交問題。

魏登和拉斯金在給司法部長賈蘭德（Merrick Garland）的8頁信中寫道：「這一消息令人深感不安，因為庫許納似乎透過擔任沙烏地阿拉伯政府的政治顧問，同時接受他們的資金，來影響美國的外交政策。」

根據這封信：「庫許納與川普總統關係密切，有可能進行政治干預，因此需要任命一名特別檢察官。」

根據國會調查人員，沙烏地阿拉伯已向私募股權基金 Affinity Partners投資20億美元，庫許納在卸下公職後於2021年創立該基金。庫許納在川普執政期間擔任白宮首席中東政策顧問。

庫許納發聲明表示：「沒有任何利益衝突。」他痛斥這封信是「愚蠢的政治噱頭」，根本是參眾兩院議員在秀下限。

Affinity Partners法務長米澤爾（Chad Mizelle）表示，魏登和拉斯金要求設立特別檢察官是「可恥的行為，他們毫無證據就提出指控，試圖讓已經武器化的司法部進行政治行動」。

美國司法部承認收到這封信，但拒絕進一步評論。沙烏地阿拉伯大使館沒有立即回應置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1131025