停擺逾1個月 日本福島燃料團塊試取作業重啟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本福島第一核電廠2號機組內的熔融核燃料團塊試取作業，日前因攝影機故障導致作業停擺約1.5個月，東京電力公司（簡稱東電）更換完攝影機後，宣布今天已經重啟作業。

熔融核燃料團塊指的是2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內的爐心燃料和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的熔融核燃料團塊可能達880公噸。

熔融核燃料團塊放射線極強，無法輕易接近，因此取出燃料團塊被視為福島第一核電廠廢爐最大難關。若東電能成功執行作業，將是福島第一核電廠核子事故發生過後，首度試驗性取出燃料團塊。

東電9月10日啟動取出作業，原定耗時2週取出少量燃料團塊，不料取出設備進入圍阻體內部之後，設備前端的其中2台攝影機於9月17日故障，無法顯示影像。

日本放送協會（NHK）報導，東電後來換上備用攝影機，並確認設備可正常運作等狀況後，宣布今天上午9時過後重啟作業。

東電表示，根據作業中斷前的情況研判，有望在2週以內取出。

燃料團塊試取作業可謂一波三折，這項試取作業最初原定於2021年進行，但是因為發現圍阻體連通到反應爐處的貫通處有大量堆積物，進而重新打設備等原因，曾經3度延期。

東電今年8月實際開始這項作業之際，安裝設備時發生錯誤，導致作業中斷。

報導指出，在作業時不時停擺的情況下，東電未來是否能順利取出將成為焦點。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1131028