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南非行動黨：尊重兩岸主權 抵制外國勢力影響政策

2024/10/29 22:31
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（中央社記者施婉清開羅29日專電）南非外交部要求我代表處搬離其行政首都一事，我外交部表示南非政府已展現協商意願。南非反對黨之一「南非行動黨」則呼籲南非政府應尊重台灣和中國主權，並抵制外國勢力欲主導其外交政策的企圖。

據南非媒體「Polity」昨（28）日報導，「南非行動黨」（ActionSA）發言人恩戈貝尼（Lerato Ngobeni）表示：「前總統曼德拉（Nelson Mandela）多次堅定地主張，南非獨立於美國和中國，因此南非政府必須在對抗中國方面堅持立場，尊重中華民國（台灣）和中華人民共和國（中國）的主權，以體現曼德拉的領導精神。」

恩戈貝尼指出，南非是民主國家，建國價值觀必須恢復和加強，並警告南非不要被「勒索」，在國際上採取不符合國家利益的立場。

恩戈貝尼說：「我黨承認現實存在諸多利益衝突；但我們的外交政策和全球定位，不能任由對我們施加不當影響的外國勢力來決定。」

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恩戈貝尼強調，「南非行動黨」認為，南非政府在面對台灣時，必須避免向任何外國勢力屈服，特別是在這種情況下向中國屈服。

「南非行動黨」由南非第一商業大城約翰尼斯堡前市長馬沙巴（Herman Mashaba）於2020年創立。成立黨綱是「使南非擺脫破碎政治制度的束縛，為所有人民建立一個繁榮、非種族和安全的未來。」該黨在2024年大選中，贏得國民議會（National Assembly）6個席次。但在2024年6月，拒絕南非第一大黨「非洲民族議會」（ANC）邀請參與聯合內閣，加入由其領導的「全國團結政府」（GNU）。（編輯：陳承功）1131029

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