本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 國際

美媒：美超微多家族成員 安永為免訴訟拒認證財報

2024/11/1 08:08（11/1 09:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美超微創辦人梁見後。（中央社檔案照片）
美超微創辦人梁見後。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約31日專電）美國媒體財富雜誌（FORTUNE）報導，過去5年身價飆漲的伺服器大廠美超微至今仍是家族企業，內部有多名姻親成員任職。會計事務所安永僅同意財報中極少部分。公司已進行內部調查，不認為需要修改過去財報，近期會向投資人說明。

財富雜誌報導，受聘於美超微（Super Micro Computer）的會計大行安永（Ernst & Young）於合約期間請辭極不尋常。

根據安永向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件，會計行只能同意美超微季報揭露內容的第1段、第2段第1行、第3段、第4段前3行和其他小部分。安永對註冊公司於期間提出的各項聲明無法同意或不同意。

喬治城大學（Georgetown University）企業治理專家施洛伊澤（Jason Schloetzer）表示，這很不尋常，符合「吵雜撤出」（Noisy Withdrawal）的狀況，企業管理層與審計人員存在無法認同的差異，情況嚴重到會計行必須昭告天下。審計人員不幹了是嚴重警訊，資本市場與監管機構必然會要求真相，管理者必須說明。

安永向證管會提交文件後，美超微已組成特別小組進行查核，結果將向董事會的審計委員會說明，董事會也已組成特別調查委員會，聘用庫里律師行（Cooley LLP）與查核會計行Secretariat Advisors共同進行。

美超微發言人向財富雜誌聲明指出，公司不同意安永的做法，已致力聘用新的會計行，也不認為需要就過去的財報再提說明或修正。

華爾街空頭機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）早前提出報告，指美超微有大量會計操控行為，美超微向投資人發信反駁，指報告錯誤與誤導。「華爾街日報」（Wall Street Journal）上月也引述知情人士說法，指司法部已對此展開調查。美國證管會對報導與個案都沒有回應。

財富雜誌引述證管會與金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority）前官員林奇（Amy Lynch）的說法，安永嚴重關切美超微的情況並與證管會聯繫，是為避免在下一步行動中遭到起訴。

報導指出，人工智慧大廠美超微至今仍是間家族企業，創辦人梁見後與妻子劉秋珠，廖益賢都是董事會成員。梁見後的2個弟媳也在公司任職，另一名弟媳與梁有1290萬美元的借貸關係，劉秋珠的哥哥與兩名姻親也在相同公司任職。

那斯達克市場曾因美超微無法提出適當季報與年報，於2018年8月23日暫停公司股票交易。2015至2017年間因財報不當，被罰款達1750萬美元。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財富雜誌報導，美超微與梁見後的弟弟梁見發、梁見達，與台灣大訊科技（ABLECOM Technology）與肯微科技（Compuware Technology）有複雜的持股與生意、投資往來。

美超微發言人重申，公司將在5日（美國總統投開票日）舉行電話會議向投資人說明，不過梁見後在9月給買家與合作夥伴的信件中指出，因為會計作業延誤才影響到年報，「興登堡研究」不會影響到公司出貨。（編輯：高照芬）1131101

#安永
#美國證管會
#梁見後
延伸閱讀
美超微疑涉會計操縱 傳遭美國司法部調查安永辭審計職務稱「無法信任」 美超微股價暴跌美超微延交財報 法人：AI伺服器非標準品難轉單美超微梁見後：在台擴充是首選 盼新園區短期內拍板美超微梁見後出身嘉義農村 苦學存錢創業成矽谷AI巨頭
安永
安永辭去審計職務 美超微早盤股價下挫逾30%德國經濟萎縮 消費者悲觀緊縮錢包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：