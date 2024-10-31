安永辭審計職務稱「無法信任」 美超微股價暴跌33%

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（中央社紐約30日綜合外電報導）人工智慧（AI）伺服器大廠美超微公布，安永聯合會計師事務所已辭去審計職務之後，美超微股價今天崩跌近33%，下挫16.05美元至33.07美元。

美聯社報導，根據美超微（Super Micro Computer Inc.）呈報主管機關的文件，安永（Ernst & Young）受聘為美超微今年6月30日結束的財年進行審計，但於工作期間辭職。

美超微今天公布的文件指出，今年7月，安永對財務報告透明度及內部控制等問題表示擔憂，促使美超微董事會進行審查。

然而，審查期間揭露的其他資訊，引起安永質疑美超微是否「展現對遵守誠信與道德價值的承諾」、保持透明以及不受執行長與其他管理高層影響獨立監督。

根據美超微呈報文件，安永於上週提出的辭職信談到，它某種程度上「無法再信任管理階層和審計委員會的陳述」，並以自己「已無法依據相關法規或專業義務提供審計服務」作結。

美超微發布聲明表示，不同意安永辭職的決定，現正致力挑選負責審計職務的新公司。

美超微補充道，之前公布的各季財報，預期不會因安永決定辭職而進行任何重編作業，另外公司將於下週提供業務更新報告。

安永辭職前兩個月，華爾街空頭機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）發布報告，指控美超微有大量會計操控行為，稱其出現「明顯會計危險訊號」，也有證據顯示美超微涉入未公開交易。

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「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上月引述知情人士報導，美國司法部正對美超微展開調查。美國證券管理委員會（SEC）2020年也曾指控，美超微有「過早確認營收且低報支出」等會計不當行為，美超微因此支付1750萬美元（約新台幣5.6億元）民事罰款。

美超微是近日搭上AI熱潮的科技公司之一，儘管股價今天暴跌，今年迄今仍上漲約17%。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1131031