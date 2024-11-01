日本宮崎機場二戰未爆彈爆炸 疑裝設定時引信

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本宮崎機場滑行道日前發生二次大戰美製未爆彈爆炸意外，造成路肩塌陷出現坑洞，根據負責現場調查的日本政府防衛省透露，未爆彈上裝有看似「定時」啟動的引爆裝置。

宮崎機場10月2日上午8時左右發生滑行道爆炸塌陷意外，日本政府已確認原因是美製未爆彈。宮崎機場在二次大戰期間曾被建設為舊日本海軍機場，過去一段時間也陸續發現過未爆彈，國土交通省為確認該機場地面下方是否還有其他未爆彈，從10月16日晚間展開緊急清查。

日本朝日新聞報導，有關二戰未爆彈爆炸的原因，防衛省表示「考量許多因素，要查明有困難」，但根據參與未爆彈探測與處理的幾位專家所述，像這次在地底下發生的「自然爆炸」，很可能是定時引信所造成。

美軍在二戰期間投擲的一顆重量約250公斤未爆彈，過去一段時間一直埋在宮崎機場地底，但今年10月2日上午突然爆炸，造成滑行道路肩被炸出深約1公尺、長約7公尺的橢圓形大洞。

防衛省表示，他們在爆炸現場附近發現炸彈本體部分的4個碎片及炸彈底部，並在底部碎片上確認被稱為引信的引爆裝置。雖然引信已損壞，但研判是落地後1小時起到數天會爆炸的「定時式」引信。

管理宮崎機場的日本政府國土交通省表示，已在10月16日晚間起到17日上午實施磁力探測，並未發現其他未爆彈。國土交通省預定從11月上旬起擴大探測區域。

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日本立教大學特任教授宮本聖二在新聞下方留言表示，根據鹿兒島縣政府整理的「鹿兒島市戰爭災害狀況」，有記錄及證言指出，1945年4月21日對鹿兒島市空襲中使用很多定時炸彈。

宮本指出，根據證言及當時的報紙，這些炸彈在投擲後的1小時左右起陸續爆炸，甚至有些遲至當年5月底才爆炸。這次在宮崎機場爆炸的未爆彈，應該是定時裝置未啟動成了未爆彈，並在逾79年後爆炸。（譯者：黃名璽）1131101