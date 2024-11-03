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北韓白皮書：南韓總統政策致核戰風險升高

2024/11/3 09:49
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（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓官方媒體今天發布一份白皮書，指控南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）的北韓政策，讓南韓暴露於核戰危險之中。

路透社報導，這份由北韓敵對研究院（Institute of Enemy State Studies）彙編、北韓中央通信社（KCNA）發布的文件，內容批評尹錫悅有關戰爭的「魯莽言論」、背棄兩韓協議要項、與美國一起從事核戰計畫，並尋求與日本、北大西洋公約組織（NATO）更密切的關係。

這份白皮書指出：「（南韓）愈來愈壞的軍事舉措，只會產生矛盾後果，讓（北韓）以指數般速度儲備核武，並進一步發展核攻擊能力。」

北韓無視聯合國安全理事會（Security Council）決議，持續發展核武和彈道飛彈之下，南韓保守派總統尹錫悅對北韓採取強硬立場。

尹錫悅政府指控北韓加劇區域緊張局勢，一是透過武器試射，，二是派兵並軍援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

北韓今天發布的白皮書同時列出尹錫悅在南韓國內的政治困境，包括第一夫人疑涉收受賄賂的醜聞，讓他的支持率跌至歷史新低。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1131103

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