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阿根廷LGBTQ大遊行 抗議總統歧視性政策

2024/11/3 12:40
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（中央社布宜諾斯艾利斯2日綜合外電報導）阿根廷布宜諾斯艾利斯一年一度的LGBTQ驕傲遊行今天吸引數以千計民眾參與，他們舉辦演講、高舉布條，抗議他們認為極右翼總統米雷伊具有歧視性的緊縮政策。

法新社報導，遊行人士高呼「沒有權利就沒有自由」口號，從五月廣場（Plaza de Mayo）一路遊行。

儘管他們傳達嚴肅訊息，但示威氣氛相當歡樂。他們譴責預算削減，認為這影響了愛滋病毒（HIV）治療和生殖權利。他們也譴責政府的敵對態度，並要求通過全面性的反歧視法。

米雷伊（Javier Milei）曾是一位自由主義經濟學家，有時會被拿來與美國前總統川普相提並論。他上任第一年即裁撤阿根廷婦女及性別多元部（Ministry of Women and Gender Diversity）以及國家反歧視、仇外心理和種族主義研究所（National Institute Against Discrimination, Xenophobia and Racism），激怒社會。

LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）活動人士古提瑞茲（Lucas Gutierrez）在遊行開始前不久表示，米雷伊政府「一再侮辱多元人士」。

司法部長利巴羅納（Mariano Cuneo Libarona）8月告訴議員，他的政府拒絕接受「與生物學不相符的多元性別」，這一聲明遭到眾多政界人士批評。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1131103

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