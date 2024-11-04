摩爾多瓦總統決選 計票尾聲親歐現任總統領先

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（中央社基希納烏3日綜合外電報導）東歐國家摩爾多瓦今天舉行總統大選第2輪投票。在近95%選票完成計票後，親歐洲聯盟的現任總統桑杜領先親俄羅斯的社會主義黨所支持的斯托亞諾格洛。

法新社報導，根據選委會公告，52歲的桑杜（Maia Sandu）以51.53%得票率，領先57歲斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）的48.47%。獲社會主義黨（Socialist Party）支持的斯托亞諾格洛去年遭到桑杜免除檢察總長職務。

路透社報導，根據中央選舉委員會官網，完成92%選票計票後，桑杜以50.28%得票率領先對手。

首都基希納烏（Chisinau）兩位政治分析家庫爾明斯基（Vladislav Kulminski）和巴夏（Valeriu Pasha）都表示，評估上述結果意味桑杜已經擊敗斯托亞諾格洛，贏得第2個為期4年任期。

初步計票結果原本由斯托亞諾格洛領先，但是納入10月20日大選首輪時就力挺桑杜的海外僑民選票後，選情出現逆轉。住在西方國家首都的海外僑民選票通常最後才進行開票。

截至目前，兩位候選人都還沒有自行宣布勝選。

俄羅斯鄰國喬治亞的親俄執政黨10月26日才在國會大選勝出，但選舉結果有爭議，如今各界將目光轉向毗鄰烏克蘭的摩爾多瓦。這2個前蘇聯加盟共和國的選舉被指遭到俄羅斯干預，莫斯科則否認相關指控。

自從烏克蘭2022年遭到俄羅斯侵略以來，人口約300萬的貧窮農業國家摩爾多瓦未來的命運受到各方關注。

國家安全顧問塞克里魯（Stanislav Secrieru）在X平台發文說：「我們發現到俄羅斯對我們選舉過程進行大規模干預…相關作為有扭曲結果的高度可能。」

莫斯科對摩爾多瓦今天的決選迄未進行評論。（譯者：何宏儒）1131104