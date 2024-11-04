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古巴大雨將至恐致洪災 逾6萬6000人撤離

2024/11/4 07:16（11/4 08:22 更新）
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古巴關達那摩省10月歷經颶風奧斯卡，圖為災後民眾在河邊搬運椅子。（美聯社）
古巴關達那摩省10月歷經颶風奧斯卡，圖為災後民眾在河邊搬運椅子。（美聯社）
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（中央社哈瓦那3日綜合外電報導）當地電視台今天報導，天氣預報大雨將至，已有逾6萬6000人逃離古巴最東邊關達那摩省躲避可能的洪災。當地才剛遭到颶風奧斯卡肆虐。

根據電視報導，被撤離的多為南聖安東尼奧鎮（San Antonio del Sur）和伊米亞斯鎮（Imias）居民，颶風奧斯卡（Hurricane Oscar）兩週前剛在當地引發歷史性洪水，造成8人喪生。

古巴氣象機構今天示警，「最東端將有陣雨、降雨和雷雨」，並且正對牙買加以南一個低壓進行密切監控。

總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在X平台發文說：「我們持續針對古巴上空的氣象情況和可能變化進行監控。」

一級颶風奧斯卡10月20日侵襲古巴，導致關達那摩省（Guantanamo）土壤遭到雨水浸透、水庫洩洪，升高當地多個城鎮遭遇洪患的風險。據官方數據，逾1萬2000間房屋、道路和咖啡為主的近2萬公頃作物因這場風暴而遭到毀損。

古巴正經歷自從1990年代以來最嚴重經濟危機，缺乏藥品和燃料並且經常停電，引發自從1959年革命以來首見的一波移民潮。（譯者：何宏儒）1131104

#奧斯卡
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#洪災
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