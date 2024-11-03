西班牙洪災增至214死 政府救災龜速引發民怨

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（中央社瓦倫西亞3日綜合外電報導）西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災的4天後，罹難人數增至214人。由於當局的災害應變速度太慢，導致部分居民日益絕望，不滿情緒與日俱增。

路透社報導，瓦倫西亞自治區（Valencia）當局表示，截至昨夜已有211人喪生，加上卡斯提亞-曼加（Castilla-La Mancha）的2人與安達盧西亞（Andalucoia）自治區的1人，全國死亡人數上修至214人，另外還有數十人仍下落不明。

瓦倫西亞郊區、洪患重災區阿爾法法爾（Alfafar）居民戴拉羅沙（Charo de la Rosa）和其他數十人在當地唯一一間熬過洪災的藥局外排隊。她控訴：「他們（政府）拋棄我們了。」

在飯店工作的戴拉羅沙告訴法新社：「我認識那些罹難者和失蹤者…他們是鄰居、親友，還有從小一起長大的人…他們的犧牲原本都是可以避免的。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨天坦承政府應變不足、必須設法改進，並宣布增派1萬名軍警投入救災。

在阿爾法法爾與鄰近的塞達維鎮（Sedavi），災前的日常生活如今已變得極度遙遠。

66歲的塞達維鎮居民卡塞雷斯（Estrella Caceres）怒不可遏地說：「很感謝來幫助我們的所有人，因為當局什麼也沒做。」

住在瓦倫西亞以西約35公里契瓦鎮（Chiva）的居民耶南德茲（Oscar Hernandez ）痛批政府反應慢半拍。他告訴法新社，「我很生氣…不知道為何沒有辦法一槍斃了政府（官員）的頭」。

他在洪水肆虐2天後才接到電話警報，此時他的住家早就毀於一旦。

這是1967年以來歐洲慘重的洪災，當年的水患在葡萄牙造成至少500人喪生。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1131103