本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國總統大選牽動國會 參眾兩院勢力版圖可能反轉
首頁 / 國際
2024美國大選
選情分析
新聞專題
選情分析2/71
首頁 / 國際

以史為鑑 美總統大選過後華爾街股市多上漲

2024/11/5 21:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國總統大選今天登場，以史為鑑，華爾街股市在美國總統大選後通常會上漲，不過，投資人仍必須先準備因應股市短期出現的波動震盪。

根據CNBC數據，自1980年以來，總統選舉年的美股三大指數在投票日到年底前平均上漲。

不過，投資人不應期待投票結束後，股市一飛沖天。

事實上，美股三大指數在投票日後的交易日和一週平均而言都是下跌的。根據CNBC數據，美股通常會在1個月內收復大多數失土或全部的失土。

這意味著投資人不應期待股市會在明天或未來幾天立即大漲。

尤其這次總統大選競爭激烈，勝負難分，可能無法在明天勝負立判。此外，還得等到國會的選舉計票結束，才能知道國會參眾兩院由哪一黨控制。

摩根大通集團（JPMorgan）戰略研究執行總監艾美．何（Amy Ho）說，這場「選舉現在成為金融市場下一個重要題材」。

「我們要提醒，隨著總統大選選舉結果的認證恐需要數天，而眾議院選舉結果的認證可能需要數周，大選結果的不確定性恐徘徊不去。」

今年股市表現強勁，美股大盤已經創下歷史新高。根據訂製投資集團（Bespoke Investment Group）數據，在前10個月漲幅約20%的情況下，2024年創下1936年以來總統選舉年前10個月最佳漲幅。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1131105

#CNBC
#美股
#國會
#美選分析
選情分析
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普若重返白宮 星學者：美與東南亞關係可能趨冷淡
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：