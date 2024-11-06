德國逮捕8名右翼極端份子 涉嫌恐怖主義罪

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（中央社記者顏若瑾柏林6日專電）德國聯邦檢察署5日發出拘捕令，出動約450名警力展開突擊，分別在境內萊比錫（Leipzig）與德勒斯登（Dresden），及波蘭的茲戈熱萊茨（Zgorzelec），以涉嫌恐怖主義罪，逮捕8名年齡介於21歲到25歲的嫌疑犯。

德媒指出，多名嫌疑犯與極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）有關聯，有1人甚至是地方政客。德國另類選擇黨聯合主席赫魯帕拉（Tino Chrupalla）回應表示，「驚呆了。」如果指控證實，這些人在德國另類選擇黨和德國青年另類選擇（JA）都沒有地位。

據檢方新聞稿指出，嫌疑犯為2020年11月成立的激進組織「薩克森分離主義者」（Saxon separatists）成員。該組織成員共約15至20人，主張種族主義、反猶太主義和世界末日等意識形態，否定德意志聯邦共和國自由民主的基本秩序和團結。

檢方表示，該組織認為德國正處於「崩潰」邊緣，儘管日期尚未明確，但國家和社會的崩潰將在「X日」發生。該組織希望用武裝力量，征服薩克森州和其他東德地區，以建立一個統一的國家社會主義國家和社會。

檢方指出，被捕嫌疑犯在內的組織成員購買迷彩裝、戰鬥頭盔、防毒面具，和防護背心等軍事戰鬥裝備，並且多次使用戰鬥裝備進行軍事訓練。

據悉，其中一名嫌疑犯庫爾特（Kurt H.）目前受傷住院中。庫爾特來自薩克森州格里馬（Grimma）是德國另類選擇黨當地政客。在警方突擊時，他手中持有武器，並企圖拒捕，一名特警隨即鳴槍警告。檢方正在調查受傷原因。

德國另類選擇黨與其所屬青年組織政黨在2013年成立，多次被德國聯邦憲法保護局警告，列為極右翼極端組織。（編輯：陳承功）1131106