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美學者：中國開倒車箝制思想自由 技術崛起是假象

2024/11/6 17:21
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）中國疫後經濟復甦陷入困境，麻省理工學院教授黃亞生指出，中國過去40年內與跨國企業合作學習技術，卻幾乎沒有中國固有的技術能力。他直指中國箝制思想自由是「開倒車」，「中國獨有的技術能力這一概念本身就是假象」。

美國麻省理工學院（MIT）史隆管理學院教授黃亞生出生於中國北京，是分析中國情勢的知名經濟學者。他近期在南韓出版「中國必敗」一書，指出中國政府從古至今習慣在「獨裁下創造穩定」，但因為人民思想受到限制，技術發展受阻，成為經濟成長的絆腳石。

黃亞生接受南韓「朝鮮日報」專訪表示，中國「技術崛起」是假象。正在生產5奈米晶片的中芯國際使用的是荷蘭製造商艾司摩爾（ASML）的舊型設備，新崛起的電動車廠比亞迪則照搬特斯拉（Tesla）軟體，「中國在過去40年內與跨國企業合作學習技術，卻幾乎沒有中國固有的技術能力」。

他分析，中國政府只會為新發明的尖端技術投入大量資金，卻不像美國政府支持基礎科學。「（中國）政府可以為了製造3奈米晶片而投入大量的資金開發新的半導體。但中國能開發出1奈米半導體嗎？」

黃亞生認為，中國正進入最不確定且最危險的時期。在經濟成長放緩、政府財政陷入赤字狀況下，仍相信「政府主導成長」，祭出降息、鬆綁房地產貸款、提前投入下年度預算等一系列刺激經濟政策，反而效果不佳，甚至可能導致經濟崩盤。

黃亞生以1997年金融危機為例，指出當時南韓政府將金融與政治分離，從根本改變制度，因此發展出私人金融及各式各樣的企業公司，奠定競爭力基礎，「中國也應該從根本上改變經濟結構」。

他表示，過去中國政治雖不能容忍批評政治體制，但大致上還是允許自由討論，尤其在1978年改革開放後，相當有助創新，技術得以發展、國內生產毛額（GDP）也大幅成長，但近期的中國卻在開倒車，「討論消失了」。

黃亞生說，不一定只有民主才是正解，但即使是威權體制，也需要更多思想自由與民主領導力來促進成長。

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對於美國總統選舉結果，黃亞生分析，代表共和黨的前總統川普將中國視為「絕對的敵手」，若他勝出，不會像現任總統拜登或副總統賀錦麗一般避免刺激中國，而更傾向讓中國受傷。

若想解決與美國的矛盾，黃亞生認為，中國應先主動減少對台灣的敵意，且不要支持俄羅斯。與其偏袒北韓、俄羅斯，與西方國家、日本、南韓改善關係，在經濟上對中國有利得多。（編輯：陳妍君）1131106

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