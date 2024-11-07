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德總理蕭茲開除財政部長 黃燈不閃交通燈聯盟宣告失敗

2024/11/7 08:00
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（中央社記者顏若瑾柏林6日專電）德國總理蕭茲（6日）在討論明年度總預算聯合會議中，開除聯合政府交通燈聯盟的自由民主黨籍財政部長林德納。蕭茲隨後在總理府召開聲明記者會，宣布明年1月15日向聯邦議院請求信任投票，並尋求與聯邦議院最大反對黨基民黨合作。

林德納在聲明中表示，蕭茲中斷與他和自民黨的合作，導致「這個聯盟有計劃的破裂」。他批評蕭茲正在帶領德國進入一個不確定的階段。

林德納說，「今天下午蕭茲要求我暫停《基本法》中的債務煞車」，「我無法同意，因為我會傷害我的就職宣誓。」

聯邦政府紅綠燈聯盟內閣下午針對2025年總預算進行聯合會議。社民黨（SPD）蕭茲（Olaf Scholz）、綠黨（Greens）經濟部長哈貝克（Robert Habeck）與自由民主黨（FDP）林德納（Christian Lindner）齊聚一堂。

除了總預算，也包括如何讓德國在符合國家利益下，快速贏回穩健與活絡能力。據悉，蕭茲與林德納在經濟和財政政策上無法獲得共識。在長達兩個半小時的會議後，聯邦政府發言人黑貝施特萊特（Streffen Hebestreit）出面宣布，蕭茲將開除林德納。

晚間9點15分，蕭茲在總理府召開聲明記者會。蕭茲說，「聯邦部長林德納經常阻止不相關的法律。」「他太常策劃狹隘的政黨政治。他太常辜負我的信任。」

蕭茲批評，林德納只關心自己的客戶，和他自己政黨的短期生存，「這對嚴肅的政府工作來說是不可能的。」合作共事的信任基礎不在，而他不想再讓這個國家承受這樣的行為。

此外，蕭茲也提到中東和烏克蘭等國際局勢。蕭茲說，「在這種情況下，任何一個拒絕協議，且做出不負責任行為的人。我身為總理無法再容忍。」經濟無法乾等新選舉到來。他同意哈貝克的觀點，德國需要快捷清晰的政治路線。

蕭茲表示，希望在聖誕節前的聯邦議會預算審查週，對所有無法推遲的法律進行投票，包括穩定的退休金，以及對工業的緊急操作措施。而繼續對烏克蘭的支持非常重要。總預算與債務煞車，就像安全與團結不是選擇題。

蕭茲也宣布，他將嘗試與聯邦議會最大反對黨基民盟（CDU）黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）進行會談，他想對梅爾茨提出兩個以上的問題，「建設性的合作對我們國家來說至關重要」，尤其針對迅速強化經濟與國防。

紅綠燈聯盟意指由社會民主黨代表的紅色、自由民主黨的黃色和綠黨的綠色所組政治聯盟，也稱為紅黃綠、紅綠黃或交通燈。（編輯：陳承功）1131107

林德納
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