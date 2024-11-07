本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普主義從未消失 民主黨菁英化與基層脫節種敗因
首頁 / 國際

德調查記者分享對抗假訊息撇步 籲堅守新聞價值

2024/11/7 09:43（11/7 10:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國調查記者施朗格任職於Correctiv，擅長臥底調查，近年深耕假訊息氾濫、資訊戰等領域議題，曾獲「Axel Springer調查報導獎」。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月7日
德國調查記者施朗格任職於Correctiv，擅長臥底調查，近年深耕假訊息氾濫、資訊戰等領域議題，曾獲「Axel Springer調查報導獎」。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林7日專電）隨著假訊息蔓延、挑動閱聽人情緒，德國知名調查媒體Correctiv記者施朗格在其新書發表座談中，深入剖析假訊息氾濫對民主的威脅，並以其多年調查經驗為例，強調新聞道德與媒體識讀重要性。

2014年成立的非營利調查媒體Correctiv，今年初揭露德國極右翼另類選擇黨（AfD）密謀驅逐移民計劃，引發百萬人上街守護多元民主，為當前德國民眾信賴的調查報導品牌。

該媒體創始成員、知名調查記者施朗格（Bastian Schlange），曾臥底德國盜獵集團揭露非法行為，屢獲調查報導獎項；近年陸續發行「唯一真實的事實查核書」、「歐洲的縱火者」等書，深入研究假訊息與資訊戰對社會影響。

在「歐洲的縱火者」新書發表座談中，施朗格指出，網路與社群媒體雖打破媒體資訊壟斷，讓民眾有更大的發聲空間，但這些平台的「去中心化」特質卻讓虛假信息和謠言無差別地流傳，導致許多錯誤觀念在閱聽人心中根深蒂固。

施朗格以自身經驗為例，分享友人在哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列發動襲擊後，在社群平台多次轉發「以色列攻擊下的巴勒斯坦兒童受害者」照片。實際上該照片內容為其他衝突事件受害兒童，與貼文宣稱的情境無關。

他使用圖像反向搜索工具追溯照片真實來源，證明貼文訊息不實，但當施朗格試圖指出錯誤時，友人卻以「必須迅速傳遞巴勒斯坦的聲音」為由，表示無法逐一查證轉載貼文的正確性。

施朗格表示，這個例子讓他深刻理解，公眾在社群媒體上缺乏查核事實的使用習慣，無意間成為假訊息的幫兇。他因此認為，在這個人人都可以傳播訊息的時代，擁有事實查核能力的新聞記者與編輯，變得愈加重要。

施朗格在座談中也批判社群媒體的演算法，指出平台以「用戶情緒反應」為基礎決定內容曝光度，導致激進言論等易引發情緒的內容，比經過事實查核的嚴肅訊息更易獲得流量。

他說，「在社交媒體上，『誰喊得最大聲，誰就贏』，這讓情緒化的謠言和假新聞在網上如野火般蔓延。」

這種「情緒優先」的演算法助長了極端主義與極右翼思潮，施朗格舉例，德國另類選擇黨即擅長利用社群媒體中的同溫層效應，在其支持者之間不斷強化對抗主流媒體的立場，使其支持者容易相信極端化的資訊來源。

他指出，極端主義政黨或政治人物會透過對社會的不滿敘述來鞏固支持，並利用「受害者」和「正義」的敘事來煽動仇恨，加劇輿論場域極化。

座談中施朗格強調，新聞業是民主的第四權，擔負監督政府重任，記者必須保持對事實的忠誠，將事實與謠言區隔開來，才能創造讓公眾理性討論的環境。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他呼籲社會重視媒體識讀，並建議學校設立相關課程，以培養年輕世代辨別資訊真偽的能力；此外，社群平台也應承擔更多責任，成為具有編輯責任的公共空間，遏止假訊息無限制擴散。

最後施朗格引用漫畫英雄蜘蛛人的名言「能力越大，責任越大」，呼籲每個人都應對自己分享的資訊負起責任，只有當每個個人共同回歸事實，才能改變當前全球假訊息氾濫現象。（編輯：陳承功）1131107

「唯一真實的事實查核書」以記者視角深入探討假訊息傳播方式及對民主的威脅，為德國近年最全面提供讀者識別和對抗假訊息的著作。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月7日
「唯一真實的事實查核書」以記者視角深入探討假訊息傳播方式及對民主的威脅，為德國近年最全面提供讀者識別和對抗假訊息的著作。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月7日
德國調查記者施朗格新書「歐洲縱火者：蒲亭對西方的戰爭」（右），探討俄羅斯如何透過資訊戰和宣傳策略干擾歐洲政治穩定。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月7日
德國調查記者施朗格新書「歐洲縱火者：蒲亭對西方的戰爭」（右），探討俄羅斯如何透過資訊戰和宣傳策略干擾歐洲政治穩定。中央社記者林尚縈柏林攝 113年11月7日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：