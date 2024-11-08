菲律賓出爐南海新法案 北京召見菲國大使提交涉

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（中央社台北8日電）菲律賓總統小馬可仕今天簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」後，北京為此召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉，揚言菲國若依據該法在南海採取任何侵權挑釁行動，中國都將予以堅決應對。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上午簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」兩項法案。他說，新法凸顯出菲律賓保護海洋資源的決心，也讓菲律賓的國內法與國際法一致化，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS），以提高菲國政府的海洋治理能力，加強經濟發展及國家安全。

綜合環球網等陸媒報導，中國外交部發言人毛寧8日下午在例行記者會回應媒體表示，中國外交部已召見菲律賓駐中大使提出嚴正交涉。

毛寧稱，「菲律賓所謂『海洋區域法』（菲律賓海域法），將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，此舉嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，中方強烈譴責，堅決反對」。

她宣稱，中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據，符合包括聯合國海洋法公約在內的國際法，不會因菲方「海洋區域法」的出爐受到任何影響。

毛寧還稱，南海仲裁案所謂裁決非法無效，中方不接受、不承認，反對且不接受任何基於該裁決的主張或行動。

她說，菲律賓「海洋區域法」嚴重違反「南海各方行為宣言」，將導致南海局勢複雜化。「菲方依據該法在南海採取任何侵權挑釁行動，中方都將予以堅決應對。」（編輯：周慧盈/楊昇儒）1131108