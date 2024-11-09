路透：五角大廈開放承包商在烏克蘭維修武器

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國官員今天告訴路透社，為了協助烏克蘭對抗俄羅斯，總統拜登政府在僅剩的任期中，決定開放國防承包商在烏克蘭維修美方提供的武器設備，堪稱一項重大政策轉變。

一名不願具名的美國官員表示，這些承包商人數不多，也只會待在遠離前線的地區，他們不會參與戰鬥，僅協助確保美方提供的設備「能在損壞時迅速修復，並在需要時進行保養」。

自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，美國已向基輔提供數百億美元的武器。但當這些武器損壞時，烏克蘭就得將武器送往他國進行大規模維修，或在國內靠著視訊會議和其他創意解決方案修復這些系統。

美國官員們表示，隨著美國向基輔提供更精密的F-16戰機、愛國者防空系統，過去的限制有時會耽誤維修，維修難度也愈來愈高。

另一名美國官員告訴路透社，烏克蘭境內許多設備因損壞而無法繼續使用。

拜登政府希望幫助烏克蘭抵禦莫斯科長達近3年的入侵，同時避免與握有核武的俄羅斯正面衝突。

拜登政府已鬆綁一連串限制。第3名美國官員表示，最新的決定將使五角大廈與國務院、國際開發總署（USAID）的做法一致，這2個機構在烏克蘭已經有美國承包商。

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這名官員補充說，沒有美軍會被派去保護這些在烏克蘭的承包商，至於如何確保他們的安全並減少風險，將是與五角大廈簽訂合約的公司的責任。

不過，由於拜登政府所剩任期不長，這項新政策能持續多久仍未知。美國總統當選人川普曾批評美國提供軍援及金援給烏克蘭的規模，並矢言迅速結束俄烏戰爭，但未說明具體方法。川普將於明年1月20日再次就任美國總統。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1131109