日本沖繩北部降破紀錄大雨 傳零星災情無人傷

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本沖繩縣本島北部部分地區今天降下時雨量逾120毫米的強降雨，氣象廳對此陸續發布「破紀錄短時間大雨情報」。儘管目前傳出道路淹水及土石崩落等零星災情，但暫無人受傷。

日本朝日新聞報導，氣象廳今天清晨5時到上午7時左右止，陸續針對沖繩縣本島北部部分地區發布代表觀測到數年才會發生一次大雨的「破紀錄短時間大雨情報」。

氣象廳表示，沖繩縣東村清晨到上午降下時雨量逾120毫米強降雨；至於國頭村及大宜味村等地，同時段也降下逾110毫米大雨。

因此，氣象廳陸續針對上述地區發布「破紀錄短時間大雨情報」。由於大雨升高發生土石災害的危險，氣象廳也發布「土石災害警戒情報」。

大宜味村上午7時30分一度針對轄下部分地區發布最高警戒等級的「緊急安全確保」，但隨後在上午10時過後解除。

富士新聞網報導，雖然大雨至今未造成人員傷亡，但已出現道路或民宅淹水等災情，名護市道路沿線等處也發生土石崩落。

當地民眾說，「水淹到膝蓋左右，從旁邊的山上滿溢的水也是第一次看到，從上午6時左右開始就一直下個不停」。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府表示，截至上午8時止，已確認縣內發生5起土石崩落，目前未接獲有民眾受傷通報。至於淹水災情，目前總計在名護市與大宜味村共有10起。

沖繩縣的猛烈降雨可能將持續到今天入夜，鹿兒島縣奄美地方也可能降下非常激烈的雨勢。（譯者：黃名璽）1131110