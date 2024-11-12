各國都想扶植本土晶片 歐廠商憂民族主義傷產業

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（中央社慕尼黑11日綜合外電報導）歐洲3大電腦晶片製造商的執行長今天表示，美國、中國和歐洲政府要求每個地區擁有自己的半導體生產，對其業務而言是個日益嚴重的障礙。

路透社報導，川普當選美國總統後，德國英飛凌科技公司（Infineon）、法國-義大利合資公司意法半導體集團（STMicroelectronics）和荷蘭恩智浦半導體公司（NXP）的執行長罕見地同時露面說，過去10年，他們的企業一直受到不確定性和民族主義產業政策趨勢所影響。

英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）在慕尼黑電子展會議上表示：「危險在於我們會加速這種破碎化（fragmentation）。」

他說：「供應端正在破碎化，而且可能隨著關稅增加變得更糟。」

這3家公司都是汽車、電力控制和工業晶片的主要供應商。由於中國電動車市場蓬勃發展，3間公司在中國的業務都展現出強勁表現。

意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示，在不同大陸重建供應和生產鏈以製造「中國為中國、西方為西方」的晶片，無論是在材料還是工程方面，成本都很高。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）說，沒有哪個國家能夠主宰晶片產業，或獨立於世界其他國家之外。

「如果可能的話，晶片價格會非常昂貴，以至於沒有消費者能負擔得起使用晶片的裝置。我相信隨著時間推移，各國政府都會理解這一點。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131112