紀念絲絨革命35週年 捷克自由週上百場活動登場

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（中央社記者劉郁葶布拉格15日專電）為慶祝絲絨革命35週年，布拉格「自由週」本週登場，活動包含公共早午餐、電影放映、展覽、辯論等。主辦方表示，這35年的自由並非一帆風順，目前捷克社會仍面臨分裂，期望藉由對話與聆聽找到共同願景。

「絲絨革命」（Velvet Revolution）為1989年發生在捷克斯洛伐克的一場非暴力革命運動，這場運動結束共產黨的統治，讓捷克斯洛伐克轉型為民主化社會。

為慶祝絲絨革命35週年，布拉格「自由週」（Freedom Week）本週登場，超過40家文化與教育機構將在民族大街（Národní trida）舉辦為期一週的活動，包含電影放映、展覽、辯論、戲劇表演、音樂會和小組討論等100多項活動。

自由週由協會「感謝我們能」（Díky,žemůžem）主辦，旨在讓人們討論自由的重要性，關注現代歷史和全球自由的現狀，以及慶祝與反思民主和人權。

自由週期間會頒發「奧普萊塔爾獎」（Jan Opletal Awards），以表彰積極改變社區的年輕人；另外，「布拉格之聲音樂節」也透過音樂演出向已故捷克異議歌手克里爾（Karel Kryl）致敬。

而在哈維爾廣場上，哈維爾圖書館（Vaclav Havel Library）展示已故前捷克總統哈維爾較不為人知的照片和引言，讓觀眾反思哈維爾對後共產主義捷克的影響。

布拉格自由週將在本週日達慶祝高峰，11月17日為捷克「爭取自由和民主日」（The Day of Struggle for Freedom and Democracy），當天開放民眾在民族大街上享用豐盛的「公共早午餐」，與聆聽音樂表演。

17日下午5時將首映短片「自由連接我們」，影片結束後，下午5時11分將由女演員菲亞洛娃（Anna Fialová）演唱代表性歌曲「為瑪爾塔祈禱」（Prayer for Marta）。

「感謝我們能」協會主任斯塔雷克（Bára Stárek）表示：「35年自由並非都是一帆風順。如今愈來愈明顯的是，我們的社會正在分裂。」

斯塔雷克表示，我們的社會正面臨全球變革與挑戰，藉由對話、聆聽一起克服挑戰，找到共同的願景。

布拉格機場公司董事會主席波斯（Jiří Pos）表示，很高興能作為合作夥伴參與這場全國性運動。因邊界開放，國家與世界相連，可以自由旅行，了解遙遠的文化，並互相激勵。「這一切是在長期沒有自由的年代後獲得的，我們已經享受了35年。」

波斯說：「布拉格瓦茨拉夫·哈維爾機場（Vaclav Havel Airport）也以自豪的心情，承擔象徵絲絨革命領袖的名字，並作為捷克最大航空營運商，積極擁護民主價值。」

波斯表示，在自由週期間，布拉格機場還將舉辦「革命碎片」展覽，回顧1989年11月的歷史事件，並以國旗色照亮航站。（編輯：田瑞華）1131115

捷克國家劇院旁的哈維爾廣場上有一個紅心雕塑紀念捷克前總統哈維爾。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年11月15日