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日本外相訪烏克蘭 將表達繼續提供支援立場

2024/11/16 11:51
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本外務大臣岩屋毅今天抵達烏克蘭，面對俄烏戰爭長期化，將在首都基輔與烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）會談時，表達日本政府將繼續提供烏克蘭支援的政策方針。

日本TBS電視台報導，岩屋是日本首相石破茂內閣中第一位訪問烏克蘭的閣員，接下來除了將與西比哈會談外，預料也將拜會總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），希望在面對美國總統大選及俄羅斯與北韓軍事合作等重大局面時，表達日本不會改變提供支援的立場。

日本放送協會（NHK）報導，岩屋今天上午搭乘火車從波蘭進入烏克蘭，先前往許多市民不幸罹難的布查市（Bucha）等地訪視，再前往基輔與西比哈會談，目前還在協調拜會澤倫斯基。

面對俄烏戰事長期化，岩屋將表達日本繼續提供烏克蘭支援的政策方針，包括供應因應度過嚴冬的電力器材等物資。

有關烏克蘭目前的情勢，受到北韓士兵作為俄羅斯友軍參與戰事影響，外界憂慮戰況將更趨惡化。另外還有美國政權輪替後，屆時上任的總統川普會如何因應烏克蘭情勢，也提高了各國關心程度。（譯者：黃名璽）1131116

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