日自衛隊定期部署澳洲 與澳美軍隊一同訓練

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，作為與澳洲和美國軍事合作的一環，日本自衛隊將開始定期部署澳洲北部。

路透社報導，由於華盛頓及其盟國日益擔憂中國在印太地區日益成長的軍事實力，約2000名美國陸戰隊員已在北領地首府達爾文（Darwin）駐紮了6個月。

馬勒斯在達爾文舉行的記者會上與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和日本防衛大臣中谷元（Gen Nakatani）一起表示：「今天我們宣布，日本將定期向澳洲部署兩棲機動團。」

馬勒斯今天告訴天空新聞（Sky News）：「有一個更具前瞻性的機會，與日本和美國一起進行更多訓練，對我們的防衛來說確實是絕佳機會。」

鑑於達爾文是第二次世界大戰期間盟軍的主要基地，並曾遭到日軍的猛烈轟炸，這次部署具有特殊意義。

奧斯汀今天表示，他相信美國將提供澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議中訂定的能力，澳洲將購買美國核潛艦，並與美國和英國共同開發新型核動力潛艦。

奧斯汀說，美國國防部的重點著重在讓總統當選人川普即將上任的政府「平穩有效地交接」。

「我對本屆政府在過去4年取得的成就感到非常自豪，包括我們在該地區為加強同盟，以及與同樣擁有自由開放印太願景的國家合作，所做的努力。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131117