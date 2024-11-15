美日澳防長會談11/17登場 擬討論台海和北韓射彈

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本防衛大臣中谷元本月16日至18日將訪問澳洲，並預計17日在當地北部城市達爾文（Darwin）與美國國防部長奧斯汀、澳洲國防部長馬勒斯召開三邊防長會議。

共同社報導，會談議題可能包含台海局勢，及如何因應北韓多次試射彈道飛彈等事項。

中谷元今天召開記者會宣布出訪消息，並表示日美澳三國是志同道合國家合作的核心。他也指出，「將共享各國對於地區情勢的認知，以及具體討論進一步推動防衛合作」。

報導分析，這場三邊會談是考量海上動作頻頻的中國，並確認加強國防領域合作，三方預料將會發布共同聲明。

中谷元17日當天也計劃與奧斯汀（Lloyd Austin）及馬勒斯（Richard Marles）分別舉行雙邊會談。

另據日本「時事通信社」報導，考慮到川普2025年初就職美國總統後，美國與多國合作恐有倒退之虞，中谷元今天強調，「希望與美國下任政府根據這次（三國）會談的成果，強化合作」。（譯者：楊惟敬/核稿：洪啓原）1131115