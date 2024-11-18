美現任元訪亞馬遜雨林首例 拜登：綠能趨勢不可逆

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（中央社記者石秀娟華盛頓17日專電）美國總統拜登今天在巴西亞馬遜雨林，就氣候變遷議題發表談話時說，「歷史此刻正注視著我們」。他也說，有人可能試圖否認或延緩美國正在進行的能源革命，但是「沒有人」能逆轉這個趨勢。

拜登（Joe Biden）的談話沒有提到明年1月將接任總統的川普，但很顯然是針對川普上任後，可能推翻他的綠能政策而來。

拜登利用G20峰會將在巴西召開之際，先前往巴西瑪瑙斯（Manaus）附近參觀雨林，創下美國現任元首到訪的首例。

在任內大力推動綠能轉型的拜登說，環保與經濟發展的目標可以兩者兼顧，他這4年已經證明這點，他卸任後，將為下任總統留下發展綠能產業最堅實的基礎。

拜登政府去年推動國會通過的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）。拜登說，這已經促成4500億美元（約新台幣14兆6145億元）的綠能投資，並已經創造數十萬個待遇不錯的工作機會，預計可協助碳排放在2030年減半。

「的確，有些人可能想試圖否認、延遲美國正在進行的乾淨能源革命，但沒有人——絕對沒有人——能逆轉這一趨勢——沒有人。」拜登說，很多人已經享受到能源轉型的好處，世界各國也都在利用能源轉型創造領先優勢。

相對於拜登政府，川普是氣候變遷否定論者。媒體報導，他上任後將再度退出「巴黎協定」（Paris Agreement）。川普2017年剛執政時也這樣做。

川普的能源政策擁抱石化業。他近日任命石油與天然氣產業高層萊特（Chris Wright）為能源部長。萊特曾質疑全球暖化的科學根據、指氣候變遷是迷思、反對能源轉型。環保部長澤爾丁（Lee Zeldin）也以「去管制化」作為優先政策。

華盛頓郵報（The Washington Post）日前報導，川普勝選後，環保署等相關機構已在加快制定至少6項相關法規，以落實拜登的環保政策。

拜登在雨林談話時，呼籲保護雨林生態的重要性。他說，他當參議員時曾與已故的共和黨參議員魯嘉（Richard Lugar）提案通過法律，允許美國的債務國以保護森林抵銷對美的負債，因此保住全球將近7000萬英畝的森林。

拜登今天宣布多項協助保護雨林的計畫，例如，美國國際開發金融公司（DFC）與巴西發展銀行合作的雨林保育與復原計劃；美國也將提供資金協助巴西總統魯拉（Lula da Silva）的「熱帶森林永續基金倡議」（Tropical Forest Forever Fund ）；跨黨派國會議員也在推動一法案，預計將帶動私部門投入保育。

拜登也說，美國將再挹注5000萬美元於「亞馬遜基金」（Amazon Fund），使美國提供的金額達1億美元。「亞馬遜基金」是巴西政府2008年成立的機構，旨在支持雨林的維護與環保。拜登承諾的這筆預算需經美國國會通過。

拜登說，亞馬遜雨林經過5000萬年才形成，「歷史此刻正注視著我們」，今天宣布的這些作為，將能協助巴西保護雨林這塊神聖的土地。（編輯：陳承功）1131118