前司法部長險遭暗殺 加拿大成功挫敗陰謀

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（中央社渥太華18日綜合外電報導）加拿大前司法部長柯特爾（Irwin Cotler）隸屬的組織說，加國當局最近挫敗了伊朗涉嫌暗殺柯特爾的陰謀。柯特爾一直是德黑蘭的強烈批評者。

法新社報導，現年84歲的柯特爾2003年至2006年間擔任司法部長暨檢察總長，2015年退出政壇後，仍積極參與多個致力於全球人權運動的組織。

根據「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，柯特爾10月26日獲悉將在48小時內面臨伊朗特工的暗殺威脅。

「環球郵報」引述未透露姓名的消息人士報導，當局追蹤到兩名嫌疑人。

柯特爾擔任國際主席的芮歐爾瓦倫伯人權中心（Raoul Wallenberg Centre for Human Right），在發給法新社的電郵中證實「環球郵報」報導。

芮歐爾瓦倫伯人權中心發言人戈爾夫曼（Brandon Golfman）表示，柯特爾「不了解任何逮捕行動的情況或相關細節」。

加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic Leblanc）的發言人婉拒評論此事，僅告訴法新社：「出於安全原因，我們無法評論或確認加拿大皇家騎警（RCMP）的具體行動。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131119