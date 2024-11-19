軍事威脅升高 瑞典發放「如果戰爭來臨」手冊

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（中央社斯德哥爾摩18日綜合外電報導）在烏克蘭抵抗俄羅斯長達3年侵略之際，瑞典今天開始發送數以百萬計手冊，建議居民如何為可能的戰爭做好準備，同時芬蘭也架設新網站，為因應不同危機蒐集資訊。

法新社報導，俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，兩個北歐鄰國瑞典、芬蘭就放棄維持數十年的軍事不結盟立場，加入以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）防禦聯盟。

發送手冊的瑞典民防緊急應變局（The Swedish Civil Contingencies Agency, MSB）局長佛里塞爾（Mikael Frisell）表示：「當今安全情勢嚴峻，我們都必須強化韌性，以應對各種不同的危機與最終的戰爭。」

自俄烏戰爭開打以來，斯德哥爾摩當局就一直敦促瑞典人為可能爆發的武裝衝突，做好心理與後勤上的準備。

冷戰結束後，瑞典大幅削減國防開支，把軍事行動專注投入在國際維和任務上。但在俄羅斯2014年兼併克里米亞後，瑞典改弦易轍，再度實施有限徵兵制、大幅提高國防支出並在波羅的海哥特蘭島（Gotland）重新駐軍。

瑞典隨後強化防空洞、提升飲水供應與交通基礎設施、任命民防部長並設立對抗假新聞的心理防衛局（Psychological Defence Agency）。

這本32頁手冊「如果危機或戰爭來臨」（If Crisis or War Comes）今天開始發放，內容涵蓋如何為戰爭、天災與網路或恐怖攻擊進行準備的資訊。

瑞典將在未來兩週發放給520萬個家庭，瑞典自第二次世界大戰以來已5度發行這個手冊，不過最新版中沒有提到俄羅斯、烏克蘭或其他國家。

新手冊提到：「軍事威脅程度日益升高。我們必須為最糟情況做好準備，也就是瑞典遭遇武裝攻擊。」

手冊中提到的技巧包括儲存不易腐爛的食物與飲水、將現金帶在身上以及在花園種植蔬果。

與此同時，芬蘭政府也架設一個網站，為因應不同危機蒐集資訊。

芬蘭與俄羅斯邊界長達1340公里，赫爾辛基當局一直保持高度戒備。

但在莫斯科入侵烏克蘭後，赫爾辛基宣布計劃在俄羅斯邊境興建200公里長的邊界圍欄。這個邊界圍欄高3公尺，頂部裝上帶刺鐵絲網，將於2026年前完工。

赫爾辛基當局聲稱莫斯科策劃發動混合攻擊，在大量移民湧入後，芬蘭去年關閉與俄羅斯的8個邊境關卡。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1131119