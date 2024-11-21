路透調查聯準會12月可能降息1碼 官員：不宜過快

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（中央社紐約20日綜合外電報導）路透社調查顯示，多數經濟學家認為美國聯邦準備理事會（Fed）可能於12月降息1碼。不過，聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，須審慎行事，速度不宜過快。

鮑曼今天表示，聯準會應謹慎行事，不要「過快」降息，以免重燃頑固通膨的風險。

路透社本月12日至20日的民意調查中，有近90%的經濟學家，即受訪者106人中有94人預計，聯準會在12月降息25個基點（0.25個百分點，1碼），讓聯邦基金利率來到4.25%至4.50%區間；有12人估計利率沒有變化。

依照調查的平均中位數顯示，聯準會將在2025年前3個季度調降利率25個基點，然後按兵不動，預計到2025年底，利率將達到3.50%至3.75%區間，這項預測比上個月預測高出50個基點。但受訪者沒有明確共識。

法新社報導，鮑曼在佛羅里達州一項會議的預先講稿中指出：「在美國經濟保持強勁的情況下，在我看來，若過快地降息，將不必要地刺激需求、可能重燃通膨壓力風險。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週表示：「目前經濟上，未出現任何有關急需降息的訊號。」（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1131121