城市瘧蚊引發東非瘧疾激增 威脅非洲都會地區居民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者施婉清開羅21日專電）埃及10月才被世界衛生組織（WHO）認證為無瘧疾國家。然而，一種多在城市地區繁衍，且對殺蟲劑存在抗藥性的瘧蚊「斯氏按蚊」，正在東非大陸大量傳播且加劇瘧疾擴散。

專家表示，此情況可能阻礙非洲大陸數十年來對抗瘧疾的進展。

埃及媒體「金字塔報」（Al-Ahram）報導，一種名為斯氏按蚊（Anopheles stephensi），喜好在城市地區活動的瘧蚊，近期在非洲東部大量增加，並傳播擴散至各地。

斯氏按蚊源於南亞和中東部分地區，2012年首次在東非國家吉布地被發現。

吉布地原本已幾乎消滅了瘧疾，但過去數年內，瘧疾又緩慢且穩定地捲土重來。2020年吉布地瘧疾病例數超過7萬例。

隨後斯氏按蚊入侵鄰國衣索比亞。世衛組織表示，這是斯氏按蚊前所未有激增的關鍵，光是今年1月至10月20日，就出現730萬起病例，其中1157起病例死亡。

根據世衛數據，2022年全球有近2億5000萬瘧疾病例，且60萬8000起死亡病例中，非洲占95%；非洲死亡病例中，8成是5歲以下兒童。

不同於其他喜歡棲息在農村地區的季節性瘧蚊，斯氏按蚊會從縫隙鑽入水槽產卵，尤其喜歡磚頭與水泥製水槽，因此可在城市全年繁衍，在儲水槽、屋頂排水溝，甚至空調裝置中產卵。

報導指出，斯氏按蚊似乎也對殺蟲劑具有強大抵抗力，且即便在傍晚也會叮人，因此，殺蟲劑和蚊帳無法有效阻隔斯氏按蚊入侵。

法新社報導，斯氏按蚊病毒在烏干達、盧安達、坦尚尼亞和厄利垂亞等國家傳播的紀錄都顯示，此病毒具有抗藥性。

世衛組織非洲熱帶和媒介傳播疾病負責人艾丘（Dorothy Achu）表示：「世衛組織正與各國合作，使治療方案多樣化，以延緩抗藥性。」

美國國際開發總署（USAID）瘧疾部門負責人文卡特桑（Meera Venkatesan）表示：「斯氏按蚊可能改變非洲瘧疾未來發展狀況，阻礙我們數十年來控制非洲大陸瘧疾的進展。」

泛非滅蚊協會主席姆波哥（Charles Mbogo）呼籲教育民眾採取預防措施，例如覆蓋儲水容器，並增加捕捉和瘧蚊研究資金，以防範瘧疾疫情蔓延。（編輯：陳妍君）1131121