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烏控俄發射洲際彈道飛彈 莫斯科拒絕評論

2024/11/21 19:47
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）烏克蘭指控俄羅斯首度朝烏克蘭發射一枚洲際彈道飛彈，莫斯科今天拒絕就此評論。俄羅斯近日提升核威脅後，克宮今天表示，正在「盡最大努力」避免核衝突。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問到莫斯科是否發射洲際彈道飛彈時說，他「對這個主題沒有評論」。可以搭載傳統和核彈頭的洲際彈道飛彈能夠打擊數千公里外目標。

路透社報導，烏克蘭空軍詳述俄軍今早使用的武器類型時提到，「特別是，從俄羅斯聯邦阿斯特拉罕州（Astrakhan）發射一枚洲際彈道飛彈」。這是俄烏戰爭期間，俄軍首次動用威力強大的洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭。

在華府放行基輔可以運用美製長程飛彈攻擊俄羅斯境內目標後，莫斯科提升核威脅。克宮今天則強調，正在「盡最大努力」避免核衝突。

培斯科夫說：「我們已經強調過，根據我們的核武準則，俄羅斯正以負責任立場、盡最大努力不讓這類衝突發生。」

俄羅斯今天同時表示，防空系統擊落兩枚英國製「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈。英國媒體昨天報導，烏克蘭已經首度朝羅斯境內發射這種武器。

俄羅斯國防部在每日簡報中表示：「防空部隊擊落兩枚英國製暴風之影巡弋飛彈。」

英國媒體昨天引述知情人士及官方消息人士報導，烏軍昨天首度對俄羅斯境內發射暴風之影長程巡弋飛彈。烏克蘭軍事媒體分析，打擊目標可能包括俄軍指揮所，指揮所內不排除有北韓將領。（譯者：何宏儒/核稿：曹宇帆）1131121

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培斯科夫
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