俄修核準則獲蒲亭簽署 遭大規模空中攻擊可動用核武

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天簽署法令，擴大莫斯科能夠訴諸核武的範圍，包括無核武國家在擁核國家參與下的進犯將被視為聯合攻擊，以及遭遇大規模空中攻擊時可動用核武加以回應。

法新社報導，俄烏戰爭今天滿1000天，在華府放行基輔運用長程飛彈打擊俄羅斯境內軍事目標後，俄羅斯針對其核武準則進行調整，對西方和烏克蘭傳達明確訊息。

新版核武準則界定，如果無核武國家獲得擁核強權支持侵犯俄國，俄羅斯會考慮動用核武，對付該無核武國家。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者：「無核武國家在核武國家參與之下進行侵略，會被視為聯合攻擊。」這話顯然意指烏克蘭和對其相挺的西方國家。

培斯科夫說：「有必要讓我們的原則符合當前情勢。」他並表示，外國應該針對此一「非常重要」文件的修訂加以「研究」。

他還表示，俄羅斯「向來將核武器視為嚇阻工具」，只有在感到「被迫」進行回應時才會部署。

近3年對烏戰爭期間，蒲亭（Vladimir Putin）已經發出一連串核威脅，西方抨擊他的言論魯莽，對此感到擔憂。

這項準則修訂也允許莫斯科在遭遇「大規模」空中攻擊時動用核武進行回應，即使只是遭遇常規武器攻擊。

克宮9月首度披露這項擬議修訂作法時，培斯科夫強調，那是對思考「運用各種方式參與攻擊我們國家」的任何人發出「警告」，不一定是以核武攻擊俄國才會面臨後果。

根據修訂後的核武準則，莫斯科也將核保護傘擴張到緊密盟友白俄羅斯。

培斯科夫表示，「西方集體」對俄羅斯發動「戰爭」，莫斯科會將其所謂的「特別軍事行動」貫徹到底。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1131119