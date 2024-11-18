美放行烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄國 克宮：加劇緊張

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，美國總統拜登同意烏克蘭可使用長程飛彈攻擊俄羅斯本土，美方此舉將進一步加劇緊張情勢。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，他已從媒體報導知悉拜登（Joe Biden）放行攻擊，並且「很顯然華府當今即將下台政府打算採取舉措，意圖繼續火上加油並挑動緊張情勢進一步升高」。一名美國官員向法新社證實媒體有關拜登放行攻擊的報導。

另據路透社報導，提供長程飛彈給烏克蘭的法國今天則說，同意基輔當局攻擊俄羅斯境內的軍事目標，仍是列入考慮的選項。

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）於布魯塞爾召開的歐盟部長會議前告訴記者：「我們曾公開表示，若是打擊俄羅斯發動侵烏戰爭的據點，這是我們會考慮的選項；所以，另方面而論，沒有新的進展。」

兩名美國官員以及一名熟悉這項決策的消息人士昨天表示，美國總統拜登政府已同意烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內目標，堪稱美國對俄烏戰爭政策的重大轉變。

另一方面，烏克蘭官員表示，一枚俄羅斯飛彈昨晚擊中烏克蘭東北部蘇米市（Sumy）的一棟住宅大樓，造成11人死亡，其中包括兩個孩童；另一枚飛彈襲擊造成蘇米州行政中心停電。

路透社報導，烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）於通訊軟體Telegram發文表示，俄羅斯昨晚發動的這波飛彈襲擊，同時造成蘇米市89人受傷，其中包括11個孩童。

蘇米州軍政機關表示，另一枚飛彈擊中重要的基礎設施，造成蘇米市停電。

烏克蘭空軍指出，俄軍發動的徹夜攻擊，使用兩枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）彈道飛彈和一枚Kh-59導向飛彈。

俄羅斯飛彈攻擊蘇米市之前，基輔當局表示，俄羅斯一早曾發射120枚飛彈和出動90架無人機攻擊烏克蘭的供電網，造成至少7人死亡。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1131118