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拜登政府將謝幕 美中關係未來聚焦川普

2024/11/17 10:33（11/17 10:48 更新）
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美國總統拜登（左）16日與中國國家主席習近平（右）在秘魯APEC峰會場邊會晤，是拜登任期內最後一次與習近平會談。（路透社）
美國總統拜登（左）16日與中國國家主席習近平（右）在秘魯APEC峰會場邊會晤，是拜登任期內最後一次與習近平會談。（路透社）
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（中央社記者廖漢原紐約16日專電）美國總統拜登今天在任期內最後一次與中國國家主席習近平會談，雙方都認為兩國關係可以穩定發展。拜習兩人過去在副手期間即建立個人關係，兩國過去4年未見意外衝突，未來的美中關係將視總統當選人川普上任後的行動。

拜登（Joe Biden）與習近平16日在祕魯首都利馬（Lima）舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間舉行峰會。拜習兩人自擔任副總統與國家副主席即建立個人關係，管理複雜的美中局勢，如今拜登將交棒給巨幅改變美中關係的川普（Donald Trump），拜習會在國際舞台也畫下句點。

拜登政府延續川普第一任期間對中國的關稅政策，加碼限制對中晶片、設備及技術出口，期間發生中國氣球進入美國領土被擊落，解放軍在南海與台海升高形勢，俄烏戰爭拉近中國與俄羅斯關係等重大變化，雙方在重要地緣政治區域對立不斷，但未發生意外衝突。

最後一次拜習會進行約1小時40分鐘，雙方都認同管理大國關係的重要性。拜登指出：「不能讓兩國競爭變成衝突，這是我們的責任，過去4年證明這樣的關係是可能的。」習近平說：「在我們兩人領航把舵下，開展了卓有成效的對話和合作，總體實現了穩定。」

白宮官員在會談前強調，美方會持續關切共軍對台軍演、升高南海局勢、侵犯人權、烏戰中支持俄羅斯與北韓軍隊加入戰局等問題。不過過去4年，中國政經實力更深入美國的後花園、拉丁美洲地區，中國資金大舉進入拉美，雙邊貿易額創新高。

美國對中國的態勢預計將回歸至2017年川普任期間的高壓狀態，川普在競選期間不斷重複中國是美國最大競爭者，美國將在美中競爭勝出，對中國施加60%關稅，提高軍備等說法；近期公布的內閣國安官員名單中，白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）都是國會的對中鷹派。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，中美關係已經不佳，川普如何處理兩個全球最大經濟體與兩支最強軍隊間的關係，雙方都感到焦慮。川普誓言對中國每年輸美的4500億美元貨物商品徵收高關稅，直接挑戰北京將成常態，他欽點的外交政策官員都是對中鷹派。（編輯：唐佩君）1131117

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