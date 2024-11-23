俄軍持續推進 聲稱占領烏東村莊新德米特里夫卡

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄軍已占領烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）聚落新德米特里夫卡（Novodmytrivka），俄國國防部長貝洛索夫稱，這是俄軍加速推進的最新戰果。

路透社報導，烏克蘭軍方並未提及新德米特里夫卡這座位在工業樞紐庫拉霍韋（Kurakhove）北方的村莊，但烏克蘭參謀總部的深夜戰報指出，俄軍正於包括此地在內的8座村莊進行戰鬥並試圖推進。

發布於網路的一段影片中，可以看到俄羅斯防長貝洛索夫（Andrei Belousov）視察俄國北方集團軍在烏克蘭的指揮所，並授予英勇勳章。

他說道：「目前我們這裡的戰事成果是已經粉碎了最精銳的（烏克蘭）部隊。現在推進速度加快，我們更挫敗了他們2025年的整個作戰。」

烏克蘭參謀總部聲稱，在俄烏戰爭長達1000公里的前線上，庫拉霍韋這一帶的戰鬥尤為激烈。

據公開資料，俄軍目前控制近20%烏克蘭領土，並於過去2個月以2022年3月以來最快速度在頓內茨克州推進，逼近庫拉霍韋和後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1131123