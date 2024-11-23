以色列空襲與戰車開火 加薩民防機構：19死含6孩童

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（中央社加薩市23日綜合外電報導）加薩走廊民防當局今天表示，以色列發動空襲並指揮戰車開火，造成19人死亡，其中至少包含6名孩童，還另有逾40人受傷。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機關發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，「以色列於午夜至今晨期間在加薩走廊發動空襲」，再加上以軍戰車在南部城市拉法（Rafah）開火，「導致19人在3場屠殺中死亡，另有逾40人受傷」。

其中一場空襲擊中位於北部的加薩市（Gaza City）澤圖恩區（Zeitun）民宅，造成包含3位孩童在內的7人喪命、10人受傷。

法新社電視（AFPTV）影像顯示，民眾在黑暗中拿著手電筒和手機在瓦礫堆中尋找親友，一個小男孩絕望地喊著「爸爸」。

巴薩爾指出，另一起針對南部主要城市甘尤尼斯（Khan Yunis）的空襲奪走6條人命，其中包括3名孩童，並造成26人受傷，傷者是住在遇襲房屋附近帳篷中的流離失所民眾。（譯者：洪啓原/核稿：洪培英）1131123