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以色列空襲 加薩民防當局稱至少釀14死

2024/11/9 20:37
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（中央社加薩走廊9日綜合外電報導）加薩走廊民防當局今天表示，以色列空襲在夜間至少造成14名巴勒斯坦人喪命，當中包括婦女與孩童。與此同時，以色列軍方指出，以軍在加薩北部擊斃數十名武裝分子。

加薩走廊（Gaza Strip）民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，以色列空襲擊中南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）南部地區安置無家可歸巴勒斯坦人的帳篷，至少9人因此身亡，死者包含兒童和婦女。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）也證實上述死亡人數，並說另有11人在空襲中受傷，已送往納瑟醫院（Nasser Hospital）救治。

根據巴薩爾，以軍發動的第2波空襲造成5死，其中包括孩童，還有約22人受傷，傷亡者被送往阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli Arab Hospital）。

巴薩爾提到，「以色列戰機襲擊法赫德薩巴赫（Fahad Al-Sabah）學校」，該校位於加薩市（Gaza City）塔法區（Al-Tuffah），已改建為收容「數以千計流離失所民眾」的避難所。

以軍近幾個月襲擊數間由學校改建的避難所，以方指控巴勒斯坦武裝分子在那裡活動。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131109

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加薩民防機構：以色列襲中部避難所 至少17人亡加薩政府：以軍空襲中部清真寺、學校 增至24死93傷
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