德里驕傲大遊行倡平權 爭取同婚早日合法化

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（中央社記者李晉緯新德里25日專電）數千人24日湧上印度德里街頭，參加同志驕傲大遊行，參與遊行的LGBTQ族群成員，除傳達自己真實的感受、鼓勵更多人勇於表達自我，也大聲疾呼，要讓同婚早日合法化。

2024年德里同志驕傲大遊行（2024 Delhi Queer Pride Parade）在印度德里進行，隊伍前方有警車開道，也有警察沿途進行交管。參與者精心打扮，手持彩虹旗、各式標語，在熱鬧的鼓聲中前進，眾人時而停下腳步當街飆舞，時而高喊口號，氣氛十分熱烈。駐印度代表處也有官員現身遊行，表達對平權的支持。

不少參加遊行者精心打扮，許多LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）族群的成員身穿一身彩虹裝，拿著「別感到害羞」、「要為自己感到驕傲」的標語，鼓勵大家勇於表達自我。也有人藉著參與遊行的機會，以「我是家中彩色的羊」、「爸，我愛的是他」等標語，大聲表達自己的真實感受。還有部分人士在路邊以「支持相愛」、「婚姻就是婚姻」，力挺勇於走上街頭參與遊行的人。

主辦單位志工艾納雅（Noor Enayat）向中央社記者表示，印度是個非常保守的社會，雖然法律不再將同性戀視為犯罪，但不幸的是，社會上看待此事的態度仍未改變，不少同性戀者在家中依舊受到迫害。

23歲的男同性戀者辛赫（Tushar Singh）就在遊行現場告訴中央社記者，他在14歲時就發現自己「與眾不同」，但直到21歲時，才在經過試探後，對能接受此事的朋友坦白，不過他至今仍無法對雙親訴說此事。

他說：「我願意來這裡參加遊行，是為了支持平權，並想告訴大家，不論在任何地方，這都該是種自由，而不該被認為是詛咒或禁忌。」

艾納雅說：「我們辦遊行的其中一個目的，就是讓大家知道，你我身邊有為數不少的同性戀者，他們正遭遇不同的迫害，他們的各種權益也遠不及異性戀者。」

一對母子分別拿著「我和我兒子一起來這」、「我和我媽媽一起來這」的標語，靜靜地隨著遊行隊伍前進。

該名男性告訴中央社記者，母親知道他的事後，仍接納他、愛著他，但其他家族成員難以接受，讓兩人遭受極大的壓力，他很幸運至少能有媽媽的支持。他們不想再惹麻煩，今天默默現身參加遊行，只是為了支持有相同困擾的人，也希望社會上對他們的歧視能早日消除。

艾納雅提到，在印度，婚姻關係才能保障雙方享有許多權益，但同婚相關的法律已經送進最高法院好一段時間了，至今沒有下文。她說：「我們不知道需要多久才能通過，這完全沒有時間表，只能希望不久的將來，能有允許同婚的法律。」

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印度最高法院2014年4月認可「第三性」，國會2019年通過「跨性別人士權益保護法」，最高法院2018年將合意同性性行為除罪化，但同性婚姻權至今仍未通過。

德里同志驕傲大遊行2008年首次舉辦，至今只因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，根據組織活動的志工表示，此次吸引近7000人參加的遊行，是目前全印度規模最大的同志驕傲大遊行之一，盛大的活動籌劃，僅由35名志工合力完成。（編輯：陳承功）1131125

2024年德里同志驕傲大遊行（2024 Delhi Queer Pride Parade）中，參加者以「婚姻就是婚姻」的海報表達訴求，爭取印度同婚合法化。中央社記者李晉緯新德里攝 113年11月25日

參與2024年德里同志驕傲大遊行（2024 Delhi Queer Pride Parade）的民眾，以寫著「我是家中彩色的羊」等內容的海報，鼓勵LGBTQ族群成員勇於為自己發聲。中央社記者李晉緯新德里攝 113年11月25日

參加2024年德里同志驕傲大遊行（2024 Delhi Queer Pride Parade）的男同性戀者，拿著「爸，我愛的是他」等標語，大聲表達自己的真實感受。中央社記者李晉緯新德里攝 113年11月25日