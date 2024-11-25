烏拉圭新總統奧爾西走親民風 誓當現代左派解決貧窮與犯罪

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（中央社蒙特維多24日綜合外電報導）烏拉圭總統候選人奧爾西今天在選舉第2輪投票以些微差距勝出，烏國將再度由左派執政。作風親民的奧爾西希望透過「現代左派」做法，解決貧窮與犯罪問題，並聚焦經濟成長。

路透社報導，現年57歲的奧爾西（Yamandu Orsi）當過歷史老師，也曾任卡內洛內斯省（Canelones）省長，如今他成功擊敗執政的中右翼保守派陣營，將成烏拉圭新任總統。

烏拉圭總統大選11月第2輪投票中，屬於左派「廣泛陣線」（Broad Front）聯盟的奧爾西以49.8%得票率位居第一，中右派執政黨「國家黨」（National Party）候選人狄加度（Alvaro Delgado）則以45.9%落敗。

這次選舉在友好氛圍中落幕，競選雙方都誓言共同努力推動國家進步。狄加度在開票結果出爐前曾表示，如果自己勝選，他將邀請奧爾西前來喝傳統馬黛茶。

烏拉圭中右派執政黨「國家黨」總統候選人狄加度（右）。（路透社）

烏拉圭約有340萬人口，以海灘、合法大麻和經濟穩定聞名，向來保持政治穩健且相對富裕。奧爾西在競選期間試圖向民眾保證，他不打算造成政治劇變。

奧爾西指出，他希望建立「現代左派」路線以解決無家者、貧窮及犯罪問題，這是選民關切的核心議題。

奧爾西不僅有左派指標性人物、前總統穆西卡（Jose Mujica）支持，也獲中間派團體力挺，他們喜歡奧爾西的親商基調。有別於其他南美洲國家，烏拉圭鮮少出現嚴重政治分歧。

他今天發表勝選演講時說：「我將成為一再呼籲全國對話的總統。」

擔任烏拉圭第2大省卡內洛內斯省省長時，奧爾西協助吸引潛在投資、鬆綁地方官僚體制，成功促使谷歌（Google）等國際大企業至當地投資，他也因此備受讚譽。

奧爾西還談到，儘管財政赤字持續攀升，他仍不打算加稅，而是把焦點放在刺激經濟更快速成長。

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烏拉圭上月舉行國會大選，沒有任何政治聯盟在眾議院贏得絕對多數，不過奧爾西所屬的廣泛陣線在共計30席的參議院拿下16席，他稱這項多數優勢將有助自己更妥善領導下任政府。

奧爾西作風平易近人，與以生活樸實聞名的穆西卡有相似之處。奧爾西常被拍到自己穿著隨興、手拿馬黛茶遛狗的模樣，他曾說如果當選，如同穆西卡，他也不會住在總統官邸。（譯者：紀錦玲/核稿：洪培英）1131125