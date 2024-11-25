日義簽署雙邊合作協議 以利互相供應軍事物品勞務

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（中央社羅馬25日綜合外電報導）義大利政府今天發布聲明表示，義大利和日本已在羅馬簽署一項雙邊協議，以強化兩國在國防軍事領域的合作。

路透社報導，義國國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）及日本外務大臣岩屋毅簽署了雙邊「物品勞務相互提供協定」（Acquisition and Cross-Service Agreement，ACSA）。

這項協議旨在「促進軍事領域的（物品勞務）採購、供應與交換，並在緊急狀況和自然災害下迅速動員援助」。

先前義大利、日本和英國已就新的「全球空戰計畫」（Global Combat Air Programme，GCAP）建立合作夥伴關係。這項計畫旨在打造先進前線戰機，戰機預計約於2035年開始服役。

義大利方面指出，GCAP計畫堪稱「奠基於相同價值體系的國家，如何攜手應對當代世界複雜局勢的具體範例」。

今天稍晚，岩屋毅還將出席在義大利舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。（譯者：洪培英/核稿：施施）1131125