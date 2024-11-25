G7外長會議登場 預期將對中國援俄侵烏加強施壓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬25日綜合外電報導）北京遭控擴大對俄羅斯侵略烏克蘭提供援助，今、明兩天在義大利舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，預期將加強對中國施壓，同時表達對烏克蘭的「堅定承諾」。

根據彭博見到的聯合聲明初步草稿，G7外長預期將誓言對中國和其他第三國支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的行為者採取符合其法律制度的適當措施。

烏克蘭的盟友尋求在美國總統當選人川普明年1月宣誓就職前，打擊援助莫斯科入侵基輔的國家。川普在競選期間強烈質疑美國援烏計畫，並聲稱自己能很快讓戰爭結束。

G7外長聯合聲明草稿中針對中國的措辭一旦通過，將意味著情勢較今年4月舉行的前一次外長會議升級，當時G7呼籲中國「確保」停止支援俄羅斯軍民兩用武器。北大西洋公約組織（NATO）今年7月稱中國是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中的關鍵助力者（decisive enabler）。

G7預期也將「透過有效執行現有措施，持續對俄羅斯的能源、金屬其他大宗商品的收入施以巨大的壓力，並對『影子艦隊』採取進一步行動」。

G7聯合聲明在拍板定案前通常還會調整，當中的措辭用字仍可能修改。（譯者：劉淑琴）1131125