美海軍：因應印太情勢 首艘維吉尼亞級潛艦抵關島

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國海軍指出，維吉尼亞級核動力快速攻擊潛艦「明尼蘇達號」今天抵達關島，加入關島原有的4艘洛杉磯級潛艦，在作戰的最前緣，協助維護印太地區的自由開放與和平繁榮。

海軍指出，明尼蘇達號（USS Minnesota）是首艘部署在關島的維吉尼亞級（Virginia-class）快速攻擊潛艦，該潛艦2013年9月在美國維吉尼亞州的諾福克（Norfolk）基地開始服役，是美國第10艘維吉尼亞級潛艦。

海軍發布新聞稿指出，明尼蘇達號有140名海軍，能執行反潛戰、反艦戰、打擊戰、蒐集情報、監視與偵察等多項任務，是海軍的下一代攻擊潛艦，當洛杉磯級潛艦（Los Angeles-class）退役後，將取代其戰力。

關島第15潛艦戰隊指揮部指揮官斯坦哈根（Neil Steinhagen）指出，關島作為西太平洋的戰略前哨，對於維持區域穩定扮演關鍵作用，明尼蘇達號加入部署，象徵著力量和決心，也將能提升整體作戰及嚇阻能力。

海軍指出，印太地區的情勢需要美軍將最強大的軍力部署於此，爲海上與聯合部隊行動提供靈活度，迅速遏制侵略行為，維護自由開放與和平繁榮。

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美國軍事媒體「星條旗」（Stars and Stripes）今天報導，明尼蘇達號先前部署於美國夏威夷的珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam），並於今年夏天完成為期2年的維修大修。

「星條旗」報導指出，根據海軍的資料，維吉尼亞級潛艦的設計是為執行更廣泛的任務，特別強調近海作戰，潛艦的魚雷艙（torpedo rooms）可重新配置，以容納大量的特種作戰部隊及其裝備，適應長時間部署的需求。（編輯：唐佩君）1131127