歐洲央行總裁：歐盟必須與川普合作 以避免貿易戰

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（中央社法蘭克福28日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天表示，考慮到美國總統當選人川普計劃提高進口關稅，歐洲聯盟必須與川普合作，以避免貿易戰。

法新社報導，拉加德接受英國「金融時報」（Financial Times）採訪時表示：「這比純粹的報復策略還要好，若報復手段導致以牙還牙的情況，最終沒有人是真正的贏家。」

拉加德還說，歐盟應該向美國提出購買某些商品的計畫，例如液化天然氣（LNG）或國防裝備。

川普在競選期間批評美國與歐盟的貿易關係時，抱怨歐盟是「小中國」。

川普本週揚言，他上任第一天將簽署行政命令，對自墨西哥、加拿大進口的所有商品徵收25%關稅，並對來自中國的商品額外加徵10%關稅，且預料將對歐盟商品採取類似行動。

拉加德表示，「普遍性貿易戰對所有人都沒有好處」，且可能導致「全球國內生產毛額（GDP）下降」。

她指出，美國加徵關稅對歐元區通膨的可能影響較為不確定，但若造成影響，「短期內可能略有通膨壓力」。

拉加德說：「這取決於關稅的種類、適用對象以及實施的時間長短。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1131128