澳洲立法禁16歲以下青少年用社群媒體 企業違規最高可罰10.5億元

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）澳洲經過連日激辯，國會今天通過禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的法案，在全球致力遏制科技巨擘權力之際，為其他國家建立遵循標準。

路透社報導，這項法案預計明年11月生效，將對社群媒體實施一些世上最嚴格管制，並強制平台採取合理措施，確保年齡驗證保護舉措就緒。

澳州參議院今天就此法討論至深夜，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的中左翼工黨政府獲得保守派反對黨支持後，參議院表決通過這項法案。

澳洲眾議院昨天已投票通過法案，參議院的批准則為立法清除最後障礙。

艾班尼斯表示，社群媒體有危害兒童身心健康的風險，並尋求家長贊成這項禁令。澳洲預計最晚明年5月舉行參議院部分改選，他正試圖在選前提高自己的支持率。

澳州為執行禁令，計劃試行可能包含生物辨識或政府身分識別的年齡驗證系統。這項試驗將執行數月，並在明年6月底前檢視成果。

根據這項法律，違反規定的企業可能被處以高達4950萬澳元（約新台幣10.5億元）罰款。

Alphabet旗下的谷歌（Google）、臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta在提交給國會的意見書中表示，禁令應延至年齡驗證試驗完成後再實施。

中國企業字節跳動（ByteDance）的TikTok稱法案需要更多協商，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的X平台則指禁令可能侵害兒童人權。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1131128